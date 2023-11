Von Herzen: Werke von Kiki Smith in der Pinakothek der Moderne

Enge Beziehungen zu Bayern

Kiki Smith, geboren vor bald 70 Jahren in Nürnberg, hat enge Beziehungen zu Bayern. Seit über 25 Jahren arbeitet sie mit der Mayer'schen Hofkunstanstalt am Stiglmaierplatz in München zusammen. Hier entstehen Glaskunstwerke von Rang. Gerade haben sie zusammen Tiermosaike für die Grand Central Station in New York fertiggestellt.

In der Ausstellung empfangen gold-rubinrote Glasfenster mit vielen Herzen die Besucher. Arbeiten, die erst im vergangenen Monat gewissermaßen "um die Ecke" entstanden sind. In München wächst schon seit Jahren die größte Sammlung von Arbeiten Kiki Smiths. Jedes neue Werk wird mit mindestens einem Abzug archiviert. So kommt es zu dieser enormen Ansammlung von Herzen. Kiki Smith sagt selbst, als eher spontan arbeitende Künstlerin sei sie davon total überrascht: "Ich denke nicht darüber nach, was ich im Leben so tue. Ich tue es einfach. Es ist sehr lustig, das jetzt so zu sehen: Seit 30, 40 Jahren habe ich Herzen gemacht, ohne darüber nachzudenken."