Literaturnobelpreis 2023 geht an norwegischen Autor Jon Fosse

Wie die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm am Donnerstagmittag bekannt gab, geht der diesjährige Literatur-Nobelpreis an den norwegischen Autor Jon Fosse. Die Akademie lobte seine "innovativen Stücke und innovative Prosa, die dem Unsagbaren eine Stimme verleihen".

Jon Fosse kam 1959 in der Stadt Haugesund zur Welt und wuchs in Norwegen auf. Für sein Prosawerk "Trilogie" hatte der 64-jährige bereits 2015 den Literaturpreis des Nordischen Rates erhalten. Er wurde 2020 für den Booker International Prize nominiert. Fosse ist bekannt für mehr als dreißig Theaterstücke, die weltweit aufgeführt werden, und hat zahlreiche Preise gewonnen. Er lebt in verschiedenen Orten, darunter Hainburg an der Donau in Österreich und Frekhaug in Norwegen. Seit 2022 ist er Mitglied der Akademie der Künste in Berlin. Einige seiner Werke wurden ins Deutsche übersetzt, darunter die Romane "Melancholie", "Morgen und Abend" und "Das ist Alise".