Literarische Traumaarbeit: "Bubusch" von Julia Kissina

Eigentlich will die namenlose Ich-Erzählerin mit Frank nach Indonesien fahren, aber dann taucht Andy Schwarz plötzlich bei einem Literaturfestival auf. Amerikaner, Schriftsteller, ein extremer Typ, 20 Jahre älter, voller "animalischer Sehnsucht", wie es im Roman heißt. Andy nennt die Heldin des Romans "Bubusch" und gibt dem neuen Buch von Julia Kissina damit seinen Titel. "Das ist eigentlich eine Karikatur der russischen Sprache oder der slawischen Sprachen, das ist irgendwas zwischen Babuschka und Matrjoschka. Was es genau ist, weiß niemand", sagt Julia Kissina.

Hatte sie in ihrem ersten Roman ihre Kindheit in Kiew ausgeleuchtet, im zweiten ihren künstlerischen Reifungsprozess in Moskau, wo sie am Gerassimow-Institut für Kinematographie studiert hat, geht es in ihrem mittlerweile dritten Roman "Bubusch" um eine Erkundung amerikanischer Seelenleben, in denen sich europäische Traumata fortsetzen.

"Bubusch" psychologisiert nicht

Andy kann sich nicht mehr von Bubusch losreißen, er bombardiert sie mit Nachrichten und reißt sie nachts aus dem Schlaf, um ihr fiebrig erregt von der Bronx zu erzählen. Und von "Überdosen, Komas, bipolaren Störungen, manischen Zuständen, von Leuten, die Chlorpromazin und Lithium nehmen, von Blutvermischungen, von Mördern, von der vergeblichen Suche nach Linderung, davon, wie schwer es ist, wenn man in psychologische und emotionale Schlingen gerät, die einen in sexuelle Abhängigkeit, Untreue und psychische Krankheit führen", wie die Autorin Kissina in ihrem Buch schreibt.

Bubusch ist von so viel seelischem Ruinenrealismus keineswegs abgeschreckt, sondern "seltsamerweise verzaubert". Eine Amour fou packt die beiden, himmelhoch jauchzend, zu Tode geliebt. Bubusch zieht zu Andy nach San Francisco. Zurück bleibt ihr Sohn, der an Schizophrenie leidet. In der Pubertät, zwei Jahre vor Ende der Schulzeit, fing er plötzlich an, nervös zu werden, Angstzustände und Wahnvorstellungen ergriffen Besitz von ihm. Als die Diagnose kommt, durchzuckt die Romanheldin kurz die Idee, Schluss mit ihrem und dem Leben ihres Sohnes zu machen. Aber: "Dann fand ich mich damit ab. Er wohnte jetzt allein, ich hatte eine innere Distanz aufgebaut und half ihm, so gut ich konnte", heißt es im Buch.