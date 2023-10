"Zauber der Stille": Florian Illies zu Caspar David Friedrich

Kanarienvogelzüchter war er also auch, dieser Caspar David Friedrich. "Das ist sehr überraschend", sagt Florian Illies im Gespräch, "weil sich nach allen anderen Quellen der Kanarienvogel erst Ende des 19. Jahrhunderts verbreitete. Friedrich züchtete und zeichnete sie aber bereits Anfang des 19. Jahrhunderts, um 1810, 1820 herum". Das ist nur einer von vielen kuriosen Funden, die dieses Buch des Kunsthistorikers, einstigen Kunsthändlers und Kunstmagazin-Gründers sowie Ausstellungs-Kurators Florian Illies zu einem großen Lesevergnügen machen. Der 52-Jährige nähert sich dem "feinmalerischsten Künstler der deutschen Romantik" und "verschrobenen Spätzünder" Caspar David Friedrich, der bisweilen auch ein "unglaublicher Kindskopf" sein konnte und dem es einfach nicht gegeben war, Menschen zu malen, keineswegs huldvoll-ehrfürchtig, sondern mit der ihm eigenen Nonchalance.

Ein Liebesbrief wird zum Buch

2015 hatte Illies bereits einen zweiseitigen "Liebesbrief" an jenen Maler veröffentlicht, dem er nun eine auch an leiser Kritik nicht sparende Liebeserklärung in Form eines ganzen Buches nachfolgen lässt. "Sie haben aus Ihrer bodenlosen Melancholie heraus Bilder geschaffen, die uns bis heute erzählen von der schmerzhaft schönen Sehnsucht nach dem Glück", so adressierte Illies seinerzeit den "großen Meister" Caspar David Friedrich.

Es war keine Liebe auf den ersten Blick. "Das war ein langer Weg, weil ich zunächst einmal in mir einen großen Trotz spürte", so Illies: "Das ist so wie mit Goethe oder Bach. Man hat das Gefühl, als ordentlicher Deutscher hat man den zu lieben. Der gehört zum Bildungskanon dazu, und auch zum Verehrungskanon. Dagegen habe ich mich unglaublich lange gewehrt. Aber dann irgendwann war ich ihm doch erlegen und habe gemerkt: Jeder Widerstand ist zwecklos." Solche Himmel, findet Illies, hat nur Caspar David Friedrich gemalt. Und mit seiner spät erwachten Liebe zum "himmlischen Caspar David Friedrich", wie ihn Thomas Mann in "Lotte in Weimar" einmal nennt, ist es Florian Illies "himmelernst".

Goethe gefiel sein Trübsinn nicht

Caspar David Friedrich war selbst ein großer Liebender, der aber im Falle des von ihm zutiefst bewunderten Johann Wolfgang von Goethe auf keine große Gegenliebe stieß. Er korrespondierte mit dem Dichterfürsten, bewarb sich auch mal um einen Preis, den Goethe in Weimar ausgelobt hatte, bekam den auch, aber Goethe versagte ihm dennoch die Anerkennung, um die Friedrich wieder und wieder bettelte bei ihm. Man kann sagen: Goethe hat ihn regelrecht verkannt: "Die Melancholie, die Sehnsuchtsmalerei, die wir bei Friedrich heute lieben, behagte Goethe überhaupt nicht. Sie hat ihn wahnsinnig gemacht. Es gibt eine Briefstelle, in der er schreibt, er könne diese Wut auf Friedrich kaum noch kontrollieren, er hätte sogar einmal ein Bild von ihm an der Tischkante zerschlagen. Goethe wollte, dass die Kunst den Menschen Antworten gibt. Friedrich wusste, dass die Kunst nur Fragen stellen kann."

Das Atelier als Taubenschlag großer Künstler

Immerhin: Goethe besuchte ihn einmal in seinem Dresdner Atelier "An der Elbe 33". Erstaunlich, wer alles da in seinem peinlich reinlich gehaltenen Studio vorbeikam und sich die Klinke in die Hand gab: Alexander Turgenjew war zu Besuch, ebenso Heinrich von Kleist. Beide hatten offenbar besser als Goethe Friedrichs Größe erkannt. Illies schreibt, bei Friedrich sei eigentlich immer "Tag der offenen Tür" gewesen. Mit einer Ausnahme: Wenn der "fromme Friedrich" an seiner Staffelei den Himmel malte, durfte ihn auch seine Familie nicht stören. Seine Frau Caroline überliefert den Satz: "Himmel malen ist Gottesdienst."

Illies gelingt es, in der aus früheren Büchern bekannten und bewährten kurzweilig-sprunghaften Kaleidoskop-Technik zahlreiche aufschlussreiche Einblicke in Friedrichs Leben zu geben, ohne sich an einer ja doch meist ermüdenden Chronologie der Lebensereignisse entlanghangeln zu müssen. Lieber gliedert er sein Buch auf durchaus sinnfällige Art und Weise in vier Kapitel nach den Elementen Feuer, Wasser, Erde, Luft.