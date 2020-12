Leben mit Unsicherheit - die Zukunft der Kinobranche

Welcher Blockbuster sorgt für neue Lust am Kino - James Bond?

"James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben" wäre ein möglicher Kandidat. Zweimal schon wurde der neue Bond verschoben. Nun soll 007 zu Ostern die Kassen klingeln lassen. Blockbuster-Potential hat auch der neue Eberhofer-Krimi "Kaiserschmarrndrama".

Die Vielfalt ist das Geheimnis einer gut funktionierenden Kinolandschaft, sagt HDF-Präsidentin Christine Berg: "Wir brauchen die Vielfalt. Der eine geht gerne in das Mainstreamkino, der andere gerne in das kleine Arthousekino. Der nächste mag den Familienbetrieb, manche mögen es anonym. Es gibt so viel verschiedene Menschen. Das ist ja das Tolle an Kino, dass wir das alles parat haben."

Millionen an Marketing-Kosten sind verpufft

Für das Arthousekino lief es zwischen den Lockdowns eigentlich nicht schlecht. Pech hatte aber der Berlinale-Gewinner "Doch das Böse gibt es nicht", der im November nicht mehr starten konnte. Herbe Einbußen für den Nürnberger Verleih Grandfilm, denn die Werbung verpuffte, ebenso wie beim Branchenriesen Universal, der für den neuen Bond bislang bis zu 50 Millionen Dollar an Werbegeldern in den Wind geschossen hat.

Große Aufregung: Warner will 2021 alle Titel zeitgleich mit dem Kino streamen

Und dann sorgt auch noch Warner Brothers für großen Ärger. Das Studio will alle Filme 2021, darunter auch den vierten Matrix-Film sowie das Science-Fiction-Epos "Dune", zeitgleich als Stream und im Kino starten. Somit fällt das exklusive Auswertungsfenster für die Kinos, das die Branche lange beschützt hat. Nicht nur Dune-Regisseur Denis Villeneuve protestiert entschieden. Auch Christine Berg vom HDF Kino e.V. sagt: "Das ist fatal. Das kann nicht die Zukunft des Kinos sein. Ich glaube auch nicht, dass das die Zukunft des Kinos ist, weil auch wir pochen auf unsere Exklusivität. Und was auch keiner bedenkt, alle wollen Exklusivität, auch die Streamingdienste. Wir sind ja der Anfang der Kette und dann kommen die Streamingdienste und das Bezahlfernsehen. Jeder hat ja eine bestimmte Exklusivität und die braucht man auch. Und die werden wir uns auch erkämpfen."

Der Kampf um die Kulturstätte Kino ist entbrannt

Ein Kampf für den Schutz des Kinos, für das kollektive Erlebnis und die Magie der großen Leinwand - nur in der Kulturstätte Kino entfalten Filme ihre ganze Kraft.