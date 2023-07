"Kunst geht fremd" – Tauschaktion 19 unterfränkischer Museen

Der Startschuss der Aktion "Kunst geht fremd" fiel am Dienstag im Museum Obere Saline in Bad Kissingen. Der Tausch von Kunstobjekten unter 19 unterfränkische Museen soll für "einen erfrischenden Perspektivwechsel" sorgen. Dabei werden von Gemälden über Skulpturen bis hin zu Porzellan verschiedene Exponate getauscht. Die ausgeliehenen Kunstwerke werden entweder in eine bestehende Ausstellungskomposition eingefügt oder ganz bewusst einzeln dargestellt werden.

Neue Exponate für die Museumsbesucher

Unter anderem wechselt Christian Schads "Portrait Clemens Brentano" aus den Museen der Stadt Aschaffenburg bis zum 5. November an das Museum Otto Schäfer in Schweinfurt. Die sogenannte "Horusstele" aus dem Knauf-Museum Iphofen wird im Museum für Franken in Würzburg oder der "Christus am Kreuz" aus den Museen Miltenberg ist nun im Museum Johanniskapelle in Gerolzhofen zu sehen.

Unterfränkische Museumslandschaft im Tauschfieber

An der Aktion "Kunst geht fremd" beteiligen sich die Museen Schloss Aschach, die Museen Miltenberg, die Museen der Stadt Aschaffenburg, das Henneberg-Museum Münnerstadt, das Museum Obere Saline Bad Kissingen, die Kunsthalle Schweinfurt, das Heimatmuseum Ebern, das Museum Otto Schäfer in Schweinfurt, das Museum Terra Triassica Euerdorf, das Jüdische Kulturmuseum Veitshöchheim, das Fränkische Freilandmuseum Fladungen, das Museum Barockscheune Volkach, das Museum Johanniskapelle Gerolzhofen, das Museum für Franken Würzburg, das Knauf Museum Iphofen, das Museum im Kulturspeicher Würzburg, das Deutsche Fastnachtmuseum Kitzingen, das Museum am Dom Würzburg und das Spessartmuseum Lohr.

Wie die Organisatorin, die Kulturmanagerin Sibylle Kneuer, dem Bayerischen Rundfunk mitgeteilt hat, fand die erste Kunst-Tausch-Aktion im Sommer 2011 statt. Damals beteiligten sich vier Museen.