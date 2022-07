Klassik-Performance: Mittelschule tanzt "Alpensinfonie"

"Es sind alle über sich hinaus gewachsen"

Die vier Tanzpädagoginnen, die die Jugendlichen begleitet haben, sind von dem Projekt begeistert. "Es ist für alle der Mut, sich das zu trauen und dadurch zu sehen, was sie draufhaben. Sie sind alle sehr gewachsen, jeder auf seine eigene Art.“, sagt Choreographin Ellen Steinmüller. Schulleiterin Stefanie Schmidt hat ihre Schülerinnen und Schüler selten so diszipliniert gesehen, wie bei der Arbeit an der Alpensinfonie-Performance: „Ich bin begeistert von Euch. Es war wunderschön, wie ihr auf die Musik reagiert. Ihr habt das toll gemacht.“ Die Schule hofft auf eine Fortsetzung im kommenden Jahr.