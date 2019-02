Wie verhalte ich mich in der Moschee?

Wer zum Freitagsgebet erscheint, soll sauber gekleidet sein. Außerdem müssen sich alle Besucher die Füße und die Hände waschen. So stellen sich die Mitglieder der Ahmadiyya Gemeinschaft auf das Gebet ein. Es ist streng durchstrukturiert: Nach dem Gebetsruf beten alle erst einmal für sich alleine, Frauen und Männer in getrennten Räumen. Dann folgt die Freitagspredigt des Imams und darauf ein gemeinsames Gebet.

Wöchentliche Ansprache des Kalifen

Dann wird die einstündige Ansprache des Kalifen aus London übertragen. Auch das ist eine Besonderheit dieser islamischen Bewegung: Sie hat ein spirituelles Oberhaupt, seine Heiligkeit Hadhrat Mirza Masroor Ahmad. Er ist das weltweit wichtigste muslimische Oberhaupt und tritt für die ursprünglichen Werte des Islams ein. Diese sind unter anderem die Barmherzigkeit gegenüber allen Menschen, Gerechtigkeit, Gleichwertigkeit von Frau und Mann sowie die Beendigung gewalttätiger Aktionen im Namen der Religion.

Im Anschluss treffen sich die Mitglieder der Gemeinschaft in geselliger Runde, sie legen sehr viel Wert auf das Miteinander. Der Imam besucht alle Mitglieder in seinen Gemeinden persönlich zuhause und kennt ihre Sorgen. So ist er auch freitags nach der Predigt noch lange nicht fertig.

Wer sind die Ahmadis?

Die Ahmadiyya-Gemeinschaft wurde Ende des 19. Jahrhunderts von Mirza Ghulam Ahmad in Britisch-Indien gegründet. Die Ahmadis halten sich streng an die islamischen Rechtsquellen Koran, Sunna und Hadith, eine besondere Rolle spielen aber die Offenbarungen von Mirza Ghulam Ahmad. Er verstand sich als Reformer und Erneuerer des Islam, später sogar als ein Nachfolger des Propheten. Viele Muslime sehen jedoch Mohammad als den letzten Propheten, nach dem es keine neuen Offenbarungen mehr geben kann. Deshalb sind die Offenbarungen des Mirza Ghulam Ahmad für sie Gotteslästerung und Ahmadiyya-Muslime werden in manchen islamischen Ländern verfolgt und bekämpft.