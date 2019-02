Kirchenknigge: Wie verhalte ich mich im buddhistischen Tempel?

An was glauben Buddhisten?

Im Buddhismus ist der Glaube an eine Wiedergeburt der Seele selbstverständlich. Von Leben zu Leben soll sich die Seele schulen, damit sie letztlich Erleuchtung erlangt, so wie Buddha. Im Buddhismus gibt es keinen äußeren Gott, der die Geschicke des Lebens lenkt. Die Verbindung zu den Weisen und Lehrern findet nur über die Seele statt.

Wie in jeder Religion gibt es auch im Buddhismus verschiedene Strömungen. Im Buddhismus der Drikung Kagyu Tradition, die im Drikung Garchen Institut in München-Sendling gepflegt wird, ist es besonders wichtig, dass die spirituellen Lehren durch Gebete und Meditation im eigenen Leben umgesetzt werden. Der Praktizierende übernimmt durch die innere Beschäftigung idealerweise die positiven Eigenschaften der Gottheit an. Die Lehre geht auf seinen Begründer Garchen Rinpoche zurück, einem hochrangigen spirituellen Lehrer aus Tibet. Er überlebte 20 Jahre Arbeitslager in chinesischer Gefangenschaft. Seine liebevolle Ausstrahlung trotz des erlittenen Leides beeindruckt Menschen weltweit. Garchen Rinpoches unmittelbarer Schüler, Lama Drubpon Tsering, ist unter anderem für das Münchner Zentrum zuständig. Als persönlicher Seelsorger und Lehrer kümmert er sich dort um seine Schüler und Schülerinnen.

