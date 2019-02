Kirchenknigge: Wie verhalte ich mich in der orthodoxen Kirche?

Sonntag kurz vor 8 Uhr, gleich beginnt die griechisch-orthodoxe Liturgie in der Salvatorkirche in München. Als Zelebrant hat Archimandrit Petros Klitsch viele Regeln zu beachten: Der Priester kommt ohne Frühstück in die Kirche, bevor er kommuniziert, muss er nüchtern bleiben. Die heilige Kommunion wird das Erste sein, was er heute zu sich nimmt. Doch das wird noch dauern, denn die Sonntagsliturgie geht über drei Stunden.

Ikonen küssen

Wie in allen orthodoxen Kirchen sind auch in der Salvatorkirche Ikonen aufgestellt. Sie sind keine Dekoration, sondern sollen ein Fenster zur „himmlischen Wirklichkeit“ sein. Mit der Betrachtung einer Ikone soll man die Gegenwart Gottes erfahren. Die Gläubigen küssen die Hände und Füße der dargestellten Heiligen. "Das Erste, was ich mache, wenn ich reingehe: ich küsse die Ikonen", sagt Physikstudent Georgios, der mit seiner Familie regelmäßig in die Sonntagsliturgie kommt. "Ich gehe nach vorne, da habe ich immer meinen Platz, und auf den Weg dorthin arbeite ich alle Ikonen ab."