Kämpferin gegen Beschneidung: "Wüstenblume" in München

Eine wirkliche Mutprobe oder Challenge, wie es heute heißt: Ein Musical über ein so heikles und politisch brisantes Thema wie Genitalverstümmelung zu machen, dazu gehört wirklich Unerschrockenheit. Im Februar 2020, kurz vor der Corona-Pandemie, wurde "Wüstenblume" am Theater im schweizerischen St. Gallen uraufgeführt und damals überwiegend positiv aufgenommen. Textautor und Regisseur Gil Mehmert hielt sich dabei an die gleichnamige Autobiografie von Waris Dirie, einer längst weltbekannten Frau, die es aus der Wüste Somalias als Model auf die Laufstege dieser Welt und in einen James-Bond-Film schaffte ("Der Hauch des Todes").

Was in ihrem Fall allerdings noch viel bedeutender ist: Sie sicherte sich nicht nur begehrte Foto-Shootings und arbeitete für große Modemarken und bekannte Magazine, sondern sie sprach auch von den Podien der Vereinten Nationen und zahlreicher weiterer Organisationen, um dort gegen die grausame und oft tödliche Beschneidung von Mädchen zu protestieren. 11 Millionen Exemplare von "Wüstenblume" wurden weltweit verkauft, allein drei Millionen davon in Deutschland. 2009 wurde Diries Lebensgeschichte verfilmt, koproduziert vom Bayerischen Rundfunk.