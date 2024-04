Introspektiv und wuchtig: "Sterben" von Matthias Glasner

Don't Panic. Wie ein Mantra liest sich der Schriftzug auf der Mütze von Tom, der von Lars Eidinger gespielten Hauptfigur in dem Familiendrama "Sterben". Seine Eltern sind schwerkrank, seine Ex ist hochschwanger, sein bester Freund und enger Arbeitskollege macht eine tiefe Krise durch. Er selbst darf sich keinen Moment der Schwäche leisten, muss für alle da sein, muss funktionieren. Tom ist nicht nur ein vom Leben angefressener Rettungsanker wider Willen – er ist auch das Alter Ego von Regisseur und Drehbuchautor Matthias Glasner. Die Geschichte, die er in "Sterben" erzählt, ist also extrem persönlich: "Der Film wurde geboren in dem Moment, als meine Eltern gestorben sind. Innerhalb kürzester Zeit, aber nach einem langen Prozess von Leiden. Und meine erste Tochter geboren wurde. Und ich wahnsinnig übermüdet war und unglücklich."

Eigene Erlebnisse, aber kein Betroffenheitsfilm

Vieles von dem, was Glasner selbst erlebt habt, fließt in seinen Ensemblefilm ein. Anderes ist frei erfunden, oft auch tragikomisch überspitzt. Denn Glasner wollte keinen Betroffenheitsfilm machen, wie er sagt. Also handelt sein dreistündiges Drama von einer dysfunktionalen Familie, den Lunies. Der Nachname erinnert nicht von ungefähr an den englischen Begriff für "verrückt": Hier ist jeder eine Belastung für den anderen, treibt sein Umfeld langsam in den Wahnsinn.