Radikal Jung: So startete das Festival der Regie von morgen

Krank oder nicht krank

"Spill your guts" ist eine Einmannshow rund um ein großes rotes Enddarmstück, in das sich der Bauchredner im Dialog mit seiner Klappmaulpuppe immer mal wieder verkriecht, einer Puppe, die mit einem zugenähten Auge und fehlender Nase in einer geradezu erbarmungswürdigen Hässlichkeit die Darmkrankheit Colitis Ulcerosa verkörpert. Es ist die Krankheit selbst, aber es ist auch: der kranke Körper, den Hendrik Quast mit "Spill your guts" ins Rampenlicht des Theaters bringt, und damit Dinge, die dort interessanterweise zu den Tabus gehören.

Niemand will normalerweise wirklich wissen, was so eine Darmerkrankung für demütigende Auswirkungen hat. Während das Stück den Darm schon im Titel trägt, heißt "Spill your guts" übersetzt eigentlich so viel wie "Schütt mir dein Herz" aus. Und das tut Helmut Quast, schonungslos offen, sehr witzig, sehr herausfordernd und damit durchaus radikal und macht damit zugleich Lust auf mehr: Radikal jung!