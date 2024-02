Antisemitismus? Eklat um Berlinale-Preisverleihung

Während der Berlinale-Preisverleihung am Samstagabend hat der Filmemacher Ben Russell von einem "Genozid" im Gazastreifen gesprochen. Der US-amerikanische Regisseur wurde für seinen Dokumentarfilm "Direct Action" ausgezeichnet und sagte in seiner Dankesrede: "Natürlich stehen wir hier auch auf für das Leben. Waffenstillstand jetzt! Natürlich sind wir gegen den Genozid. Wir stehen in Solidarität mit all unseren Kameraden." Teile des Publikums reagierten mit Applaus. Während seiner Rede trug Russell eine Kufiya, auch als "Palästinensertuch" bekannt.

Applaus für anti-israelische Äußerungen

Anstoß erregte auch die Dankesrede des palästinensischen Regisseurs Basel Adra. Er hatte als Teil eines palästinensisch-israelischen Kollektivs den Dokumentarfilmpreis gewonnen für den Film "No Other Land", in dem es um die Vertreibung von Palästinensern im Westjordanland geht. "Es ist für mich sehr schwer zu feiern, wenn Zehntausende meines Volkes in Gaza gerade durch Israel abgeschlachtet werden," sagte Adra und appellierte an Deutschland, keine weiteren Waffen an Israel zu liefern.

Auch dafür gab es Applaus. Adras Co-Regisseur, der israelische Journalist Yuval Abraham, sprach zudem von "Apartheid" im Westjordanland und rief zu einem Waffenstillstand und einem Ende der Besatzung auf. Véréna Paravel, französische Filmemacherin und Mitglied der Jury, trug während der Laudatio einen Zettel mit der Aufschrift "Ceasefire Now" ("Waffenstillstand jetzt") auf dem Rücken.