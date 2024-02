Nach 51 Jahren auf Deutsch: "In der Gnade" von Joy Williams

Lesen ohne Identifikation

Es ist die sinnliche Präsenz und die mal kaum merkliche, mal mit harten Schnitten arbeitende Verschiebung der Tonlage von Satz zu Satz, die "In der Gnade" so außergewöhnlich machen. In dieser Lektüre kann man sich nicht einrichten, auch die zwei der drei Abschnitte des Romans, in denen Kate die Ich-Erzählerin ist, liest man nicht im Modus der Identifikation.

Im Gegenteil: Identifikationsangebote werden immer wieder aufgebohrt und porös gemacht. Das unterscheidet dieses 1973 erschienene Debüt auch von vielen Gegenwartsromanen, die – nicht nur als Autofiktion – Leserinnen und Leser schlüssig in eine Perspektive hineinnehmen, um so Wirklichkeit zu erschließen. Joy Williams dagegen umkreist eher die Frage, was das eigentlich ist: das Wirkliche.

Wie von Missbrauch erzählen?

An anderer Stelle wird auf andere Weise der Abstand des Buches zur Gegenwart deutlich: Von emotionalem und sexuellem Missbrauch würde man heute wohl nicht mehr schreiben, wie Williams das tut. Kates Vater reist ihr nach in den Süden, um sie zurückzuholen. Beide gehen in ein Hotel, was dort geschieht, wird angedeutet, auch verrätselt.

Man kann das psychologisch deuten, als eine Art Verschleierung oder Abspaltung eines Traumas, der Schluss des Romans würde diese Abspaltung dann in ein verstörendes Friedensbild kippen lassen. Oder man liest es als literarischen Widerstand, als Umkreisung von Schmerz, Gewalt und Verlorenheit, die in anderen Bildern des Textes so greifbar werden. So oder so: "In der Gnade" bleibt ein erstaunliches Debüt. Und ein großer, intensiver Roman.

"In der Gnade" von Joy Williams ist in der Übersetzung von Julia Wolf bei dtv erschienen.