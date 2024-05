"I Will Survive": Der Kampf gegen die Aids-Krise in Bayern

Der Podcast "I Will Survive" begleitet Peter und andere Zeitzeugen, wie sie München zunächst als Safe Space für die queere Community erleben und wie die Stadt und schließlich der ganze Freistaat Mitte der Achtziger zur Gefahrenzone werden, als das Virus sich in Bayern ausbreitet, welches heute HIV genannt wird – der Verursacher für die gefürchtete Krankheit Aids. Eine Krankheit, über die man zu diesem Zeitpunkt kaum etwas weiß, außer dass es definitiv keine Heilmethode gibt.

Sieben spannend erzählte, dokumentarische Folgen

Als "tödliche Seuche" bestimmt Aids Mitte der Achtziger die Schlagzeilen. Die Neuinfektionen in Deutschland steigen jährlich um mehrere tausend. Angst vor Ansteckung greift in der Bevölkerung um sich. Vor allem Bayern ruft daher nach harten Maßnahmen für Infizierte. CSU-Politiker Horst Seehofer wird im Magazin "Spiegel" zitiert, man solle Erkrankte "in speziellen Heimen" sammeln. Und vor allem ein Mann wird für die queere Szene zum persönlichen Gegner: Peter Gauweiler, Staatssekretär des Inneren, fordert öffentlich Zwangstests und eine namentliche Meldepflicht.

In sieben spannend erzählten, dokumentarischen Folgen zoomt "I Will Survive" hinein in eine Ära, in der in München Travestieshows Konjunktur haben und Stars wie Freddie Mercury das Millionendorf zur Weltstadt mit Herz machen. Podcast-Host Phillip Syvarth begleitet die queere Szene gedanklich in die Bars und Saunaclubs dieser Zeit und geht mit ihnen auf die Straße gegen den Maßnahmenkatalog der bayerischen Staatsregierung. Und fiebert schließlich einem Medikament entgegen, als zu Beginn der 90er immer mehr Menschen an Aids sterben.