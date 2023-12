Hommage an Amerika: "Thomas Hoepker - My Way, USA"

Ein trauriger Clown blickt gedankenversunken ins Leere. Müde hält er sich an seiner Kaffeetasse fest. Mit Mütze, Kragen und Karokostüm verkleidet sitzt er schlaff auf dem Hocker in einem völlig überfüllten amerikanischen Diner in Nevada. Sein geschminktes Gesicht scheint wie ein Farbklecks in der Menge - und das, obwohl es sich hierbei um ein schwarz-weißes Bild handelt. Der Fotograf Thomas Hoepker hat diesen Moment 1963 mit seiner Kamera festgehalten.

Bewegende Bilder in bewegten Zeiten

Den besonderen Blick des berühmten Magnum-Fotografen auf seine Wahlheimat USA gibt es nun in der Ausstellung "My Way" im Amerikahaus in München zu sehen. Es ist eine Hommage an dieses Land, mit Schwarz-Weiß-Fotografien seines Roadtrips durch die USA in den 60er-Jahren, Farbaufnahmen von New York aus den 80ern, bis hin zu eindrücklichen Porträts von Berühmtheiten wie Roy Lichtenstein, Andy Warhol oder Muhammad Ali.

Die Bilder sind ein Querschnitt durch Amerika, der einfühlsam und ehrlich den Alltag der Menschen auf den Straßen, in den Bars, Casinos, Hinterhöfen und Armutsvierteln zeigt. Und das, obwohl Thomas Hoepker sich in einem früheren Interview mit dem BR als eher schüchtern bezeichnete: "Ich bin eigentlich eher scheu und habe Hemmungen, irgendjemand die Kamera vor die Nase zu halten, vor allem den Leuten, die ich nicht kenne".