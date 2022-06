Höfisches Treiben in Ansbach: Rokoko-Festspiele beginnen

Die Rokoko-Festspiele in Ansbach starten heute Abend mit einem Konzert im Schlossinnenhof der Residenz (20.00 Uhr). Bis einschließlich Sonntag verwandelt sich neben der Residenz auch die Kulisse um die Orangerie im Hofgarten in das höfische Treiben des Markgrafen von Brandenburg-Ansbach im 18. Jahrhundert.

Erstmals Picknick und Theater bei Rokoko-Festspielen

Wie die Stadt Ansbach mitteilt, wird es in diesem Jahr zum ersten Mal ein Open Air-Picknick und eine Theateraufführung geben. Drum herum hat der Ansbacher Heimatverein vier Tage Festspielprogramm mit mehr als 40 Tänzerinnen und Tänzern sowie rund 60 Statistinnen und Statisten geplant. Ziel in diesem Jahr ist es laut Ansbachs Kulturreferentin Nadja Wilhelm, auch Familien anzusprechen. Auch das Picknick sei auf vielfachen Wunsch von Bürgerinnen und Bürgern umgesetzt worden. So könne man beim markgräflichen Treiben mittendrin sein.

Friedrich der Große besucht Ansbacher Schloss

Das Eröffnungskonzert heute Abend steht unter dem Motto "Klang der Nacht" und wird vom Jugendblasorchester vorgetragen. Das Theaterstück "Hofnarren" vom Ansbacher Verein "Spiel.Werk" folgt als neuer Programmpunkt am Freitagabend, 1. Juli, nach Gaukelei und Spiel im Hofgarten. Das Picknick unter freiem Himmel mit dem Markgrafenpaar inklusive Gefolge folgt am Samstag, 2. Juli, im Hofgarten, am Abend besucht Friedrich der Große dann den Schlossinnenhof.

Auch Rokoko-Stadtführungen

Nach dem Rokoko-Festgottesdienst gibt es am Sonntag "Feldmusik" im Hofgarten und die "Fürstliche Gartenlust" als Familienprogramm am Nachmittag. Im Rahmen der Rokoko-Festspiele finden auch passende Stadtführungen in Ansbach statt.

Mit den Rokoko-Festspielen bewahrt die Stadt Ansbach als ehemalige Hohenzollernresidenz ihr markgräfliches Erbe. Alljährlich Angang Juli lässt der Ansbacher Heimatverein die Zeit des Markgrafen Carl Wilhelm Friedrich von Brandenburg-Ansbach wiederaufleben. Die Kulisse dafür bildet die prächtige Orangerie im Ansbacher Hofgarten.