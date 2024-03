Haus des Monats: Aus Kloster wird Kunstmuseum

Geschichte sichtbar gemacht

Regine Hartkopf ist beseelt von den geschichtlichen Schichten, die sich aufgetan haben: "Man sieht die romanischen Bögen und diesen rot-weißen Pfeilerwechsel und dann - wenige Jahre später, 40 Jahre oder so, war die Romanik zwar noch da, die Kirche hatte eine Flachdecke - dann kam Norbert (Norbert von Xanten, 1125 zum Bischof von Magdeburg berufen; Anm. d. Red.) und meinte, er will das jetzt supermodern, und ließ vor die Romanik die ganz frühe Gotik setzen und hat eingewölbt. Also: irre!"

Im Rundgang wird Geschichte lebendig, schlägt die Architektin sinnliche Brücken zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Auch die neu entstanden Räume atmen diesen Geist - großzügig und transparent - schön rhythmisierte Bühnen für moderne Kunst, hervorragend kuratiert von Leiterin Annegret Laabs und ihrem Team. Das Museum im Kloster bietet eine höchst sehenswerte Sammlung samt Medienraum.

Das Politische in der Architektur

In die akustische Installation eines Lauschbetts legt sich Regine Hartkopf bisweilen selbst und lässt sich von Klängen tragen. "Wir schaffen unsere Aufgaben nur, wenn wir auch mal die Perspektiven wechseln", sagt die politisch wache Architektin, die ihr multikulturelles Büro "denk mal Architektur" in der kleinen Gemeinde Südharz in Sachsen-Anhalt betreibt. Von dort wirkt sie in die Welt hinaus - ganz nach dem Motto: "Wir bauen und erhalten einzigartige Orte des Lebens."