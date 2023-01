Großes Kino für Kleine: Hofer Kinderfilmfest startet

Für die 31. Auflage des traditionsreichen "Kinderfilmfest Hofer Land" haben die Jugendpfleger von Stadt und Landkreis zusammen mit einem Team von Ehrenamtlichen mehr als 20 Filme für alle Altersklassen ausgewählt. Die Themenvielfalt reicht von Abenteuer bis Liebeskummer, von Fantasy bis Pferdebegeisterung. Für die ganz Kleinen ab vier Jahren gibt es eine Kurzfilmreihe.

Drachen, Asteroiden und Lauras Stern

Da ist zum Beispiel zeitgleich mit dem bundesweiten Kinostart "Das Erbe des Drachens" aus der Serie "Drei Fragezeichen" zu sehen, aber auch eher unbekanntere Filme wie "Mission Ulja Funk" über eine wissenschaftsbegeisterte Zwölfjährige auf der Suche nach einem Asteroiden oder "Nachtwald", in dem zwei Jungen ihren verschwundenen Vater in den Höhlen der Schwäbischen Alb suchen. Dazu kommen Neuverfilmungen von Klassikern wie Lauras Stern, Jim Knopf oder Alfons Zitterbacke.

Kino können auch die Kleinen

Zusätzlich zu den langen Spielfilmen gibt es eine spezielle Kurzfilmreihe, die sich an Kinoneulinge ab vier Jahren wendet, erklärt Hofs Stadtjugendpfleger Pascal Najuch im BR-Gespräch: "Das erste Mal im Kino ist doch sehr aufregend, da sind plötzlich viele Menschen, eine große Leinwand, eine besondere Soundanlage. Wir wollen auch die Jüngeren an das Medium Kino heranführen", so Najuch. Deshalb gibt es zwischen den jeweils drei bis vier Minuten langen Filmen auch noch Erklärungen. Der Eintritt zu der Kurzfilm-Reihe ist kostenlos.

Mit dem Kino-Bus zur Vorstellung

Eine Eintrittskarte fürs Kinderfilmfest kostet vier Euro, nur die Premiere von "Drei Fragezeichen" ist mit sieben Euro deutlich teurer. Erstmals gilt die Kinokarte auch als Busticket: Am Samstag bringt ein Kinobus die Kinder und ihre Begleitung aus verschiedenen Orten des Landkreises ins Kino in der Hofer Fußgängerzone. Während des Filmfests können die Kinder auch einen Blick hinter die Kulissen der Filmwelt und auf ihre Stars werfen. Unter anderem wird am Sonntag der Schauspieler Luis Vorbach bei der Aufführung von "Alfons Zitterbacke" erwartet.

Tickets, Busplan und Kino-Programm gibt es auf www.kinderfilmfest-hof.de.