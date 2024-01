Golden Globes verliehen: "Oppenheimer" großer Gewinner

Die große deutsche Hoffnung erfüllte sich nicht

Die Erwartungen auf deutscher Seite waren hoch und erfüllten sich nicht: Schauspielerin Sandra Hüller war erstmal als beste Schauspielerin für einen Golden Globe nominiert. Zwei Filme, in denen sie die Hauptrolle spielt, "Anatomie eines Falls" und "The Zone of Interest" waren außerdem unter anderem als bester Film und für das "Beste Drehbuch" im Rennen. "Anatomie eines Falles" hatte bereits im vergangenen Mai die Goldene Palme beim Cannes Filmfestival gewonnen. Doch Lily Gladstone machte schließlich als "Beste Schauspielerin in einem Drama" das Rennen, sie wurde für ihre Leistung in Martin Scorseses Western "Killers of the Flower Moon" geehrt.

Sandra Hüllers Film "Anatomie eines Falles" wird hoffentlich trotzdem im Gespräch bleiben, er gewann für das "Beste Drehbuch" und ist auch der "Beste fremdsprachige Film" dieser Globes-Verleihung.