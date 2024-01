Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > Kultur > Filmtheater haben sich 2023 wieder gefüllt

Filmtheater haben sich 2023 wieder gefüllt

Im vergangenen Jahr sind Branchenverbänden zufolge wieder so viele Besucher in die Kinos gegangen wie in einem guten Vor-Pandemiejahr. Der Marktanteil des deutschen Films schrumpft im Vergleich zu 2022 aber ein wenig.