Schauspieler Christian Oliver bei Flugzeugunglück gestorben

Der vor allem durch die Serie "Alarm für Cobra 11" bekannte deutsche Schauspieler Christian Oliver ist bei einem Flugzeugabsturz in der Karibik ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei der Inseln St. Vincent und der Grenadinen am heutigen Freitag mit. Zuletzt lebte der Deutsche in Los Angeles.

Gebürtiger Niedersachse war mit Töchtern unterwegs

Laut Behördeninformationen wollte Christian Oliver gemeinsam mit seinen Töchtern in einem Kleinflugzeug von der Karibikinsel Bequia zum Inselstaat St. Lucia fliegen, als die Maschine ins Meer stürzte. Bei dem Unfall kamen demnach der 51-Jährige, seine beiden Kinder und der Pilot ums Leben. Die Ursache des Unglücks wird laut Polizei untersucht.

In Deutschland wurde Christian Oliver, der mit bürgerlichem Namen Christian Klepser hieß, vor allem mit "Alarm für Cobra 11" bekannt. Regelmäßig spielte der in Celle geborene Künstler auch in großen Hollywood Produktionen mit. Dafür zog er mit 21 Jahren nach Los Angeles. Zu sehen war er unter anderem an der Seite von George Clooney in "The Good German", in "Operation Walküre" oder in der Serie "Hunters".

Schauspiel-Kollege: "Habe keine Worte"

"Es ist eine unfassbare, herzzerreißende Tragödie", schrieb der ehemalige Schauspiel-Kollege Olivers, Erdoğan Atalay, bei Instagram. Die beiden hatten für "Alarm für Cobra 11" gemeinsam vor der Kamera gestanden. "All meine Gedanken, Gebete und mein Beileid gehen an seine Frau und die ganze Familie. Ich bin wirklich schockiert und ich habe keine Worte", so Atalay weiter.