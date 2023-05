ESC-Finalisten stehen fest - Österreich nach Pause wieder dabei

Österreich hat es in das Finale des Eurovision Song Contest (ESC) am Samstag geschafft: Das Land qualifizierte sich am Donnerstagabend mit dem Song "Who the hell is Edgar" von Teya & Salena beim zweiten ESC-Halbfinale in Liverpool. Seit 2018 hatte Österreich nicht mehr am Finale teilgenommen, 2014 hatte noch Conchita Wurst den Sieg für Österreich geholt.

26 Länder im Finale

Am ESC, der in diesem Jahr zum 67. Mal stattfindet, nehmen insgesamt 37 Länder teil, nur 26 sind in dem weltweit beachteten Finale dabei. Im zweiten Halbfinale traten Bands sowie Sängerinnen und Sänger aus 16 Ländern gegeneinander an. Zehn von ihnen kamen ins Finale: Albanien, Zypern, Estland, Belgien, Litauen, Polen, Australien, Armenien, Slowenien sowie Österreich.

Dänemark, San Marino, Rumänien, Georgien, Island und Griechenland schieden am Donnerstag aus. Zehn Länder qualifizierten sich bereits im ersten Halbfinale am Dienstag, darunter Schweden mit seiner Sängerin Loreen, die in den Wettbüros seit Wochen als kommende Siegerin gesehen wird.