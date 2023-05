Eurovision Song Contest 2023: Was Sie darüber wissen müssen

Eigentlich will der Eurovision Song Contest (ESC) unpolitisch sein. Doch auch in diesem Jahr ist das aufgrund des Krieges in der Ukraine sehr unwahrscheinlich. Allein schon, weil der Wettbewerb nicht im Heimatland des letztjährigen Siegers Kalush Orchestra stattfinden kann - weil Russland weiterhin die Ukraine angreift und dabei auch die Hauptstadt Kiew mit Drohnen und Raketen attackiert. Stattdessen findet die Veranstaltung am Samstag im britischen Liverpool statt.

Sechs Länder sind beim ESC gesetzt

In der Hafenstadt werden insgesamt 37 Länder um die europäische Gesangskrone ins Rennen gehen. In der vergangenen Woche schalteten der britische König Charles III. und seine Frau Camilla symbolisch das Licht in der Liverpooler M&S Bank Arena an. Dort wird inzwischen jeden Tag geprobt.

Vor dem am Samstag kommender Woche stattfindenden Finale werden am Dienstag und Donnerstag zwei Halbfinals ausgetragen, in denen sich jeweils zehn Länder für das Finale qualifizieren können. Gesetzt dafür sind neben den großen fünf Geldgeberländern Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien auch das Siegerland Ukraine.

Russland weiterhin ausgeschlossen

2014, nach der russischen Annexion der Krim, pfiff das Publikum beim ESC in Kopenhagen die russischen Tolmachevy Sisters bei jeder Gelegenheit aus. In diesem Jahr wurde Russland vom Wettbewerb wegen des Kriegs in der Ukraine erneut ausgeschlossen. Auch Belarus darf bereits seit 2021 nicht mehr am ESC teilnehmen, als Grund nannte der EBU-Vorstand die Unterdrückung der Medien- und Meinungsfreiheit in Belarus.

Schweden gilt als Favorit auf den ESC-Sieg

Zehn Tage vor dem Finale in Liverpool ist das ESC-Erfolgsland Schweden laut den Wettbüros Favorit. Schweden schickt die Sängerin Loreen mit "Tattoo" ins Rennen. Das Lied erfüllt die hohen Standards der schwedischen Popindustrie. Und Loreen ist Fans des ESC noch in bester Erinnerung - 2012 gewann sie den Wettbewerb mit "Euphoria".

Auf Platz zwei in den Wettbüros liegt Finnlands Starter Käärijä. Der hat mit seinem "Cha Cha Cha" ein Lied in bester ESC-Tradition im Angebot. Das Outfit des Sängers ist schrill, die Melodie eine eigenwillige Mischung aus Metal und Rap.

Für Deutschland könnte es - rein theoretisch - nach dem Zero-Points-Abo der Vorjahre wieder aufwärts gehen - die Rocker Lord of the Lost würden "international wahrgenommen", schreibt die Nachrichtenagentur AFP. Die aus dem Hamburger Stadtteil St. Pauli stammende Gruppe und ihr Lied "Blood and Glitter" klettert derzeit in den Wettbüros Platz um Platz und schaffte es bereits bis auf Rang 15 der 37 Teilnehmer. Nach den hinteren Plätzen der vergangenen Jahre - 2022 in Turin wurde Deutschland Letzter - wäre ein Platz im Mittelfeld eine deutliche Verbesserung.

Auftritte unterliegen strengem Regelwerk

Manche Inszenierung beim Eurovision wirkt wie die reine Anarchie – doch tatsächlich unterliegen die Künstlerinnen und Künstler beim weltweit am meisten beachteten Musikwettbewerb einem strengen Regelwerk: Drei Minuten ist etwa die Obergrenze für einen Auftritt. Die Sängerinnen und Sänger müssen mindestens 16 Jahre alt sein, auf der Bühne dürfen nicht mehr als sechs Bandmitglieder stehen. Der Startertitel darf erst nach dem 1. September des Vorjahres erstmals kommerziell verwertet worden sein. Und während die Musik vom Band kommt, müssen zumindest die Leadsänger live singen. Die Wahl der Sprache ist seit langer Zeit frei.

Gegen Mitternacht am 13. Mai wird dann der diesjährige Sieger feststehen. Dann wird sich auch zeigen, ob der andauernde Ukraine-Krieg den Musikwettbewerb erneut mitprägt. Das ukrainische Duo Tvorchi tritt mit einem eingängigen, radiotauglichen Elektrosong auf. "Heart of Steel" ist vom Krieg geprägt: Die beiden Männer ließen sich von den beim ESC-Finale im vergangenen Jahr noch im Asow-Stahlwerk bei Mariupol kämpfenden Streitkräfte inspirieren.

