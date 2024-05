Erstmals seit 50 Jahren: Beatles-Film "Let It Be" zu sehen

Die Aufgabe war eine, die wohl nur die Beatles meistern konnten: In nur einem Monat zwölf neue Lieder komponieren und soweit einstudieren, dass sie am Ende live präsentiert werden konnten. Sie wurde noch weiter erschwert dadurch, dass George Harrison zwischenzeitlich die Band verließ, und dass die Beatles mittendrin in das neue, eigene Apple-Tonstudio umzogen, das sich zunächst als unbrauchbar erwies.

Nicht alles davon sieht man in "Let It Be" – einem Film, der nach der Kinopremiere 1970 über 50 Jahre im Giftschrank verschwand – und der offensichtlich schon damals von Kompromissen geprägt war. Keine Spur vom Ärger darüber, dass John Lennon stets Yoko Ono an seiner Seite haben will. Ohne jede Einführung sitzt Billy Preston auf einmal am Piano. Auch der Wechsel ins Apple-Tonstudio bleibt unkommentiert. Aber vor allem: Dass George die Band verlässt und die übrigen drei Beatles tagelang nicht wissen, ob er zurückkommen würde, übergeht der Film geflissentlich. Lediglich der in Fankreisen berüchtigte, aber eigentlich harmlose Streit zwischen Paul und George über ein Gitarrenarrangement wird gezeigt.

Kaum Kontext, wenig Dialoge

Der Film liefert auch sonst keinerlei Kontext und kommt mit unerwartet wenig Dialogen aus. Das muss man vielleicht im Licht der Zeit sehen. Heute kommen Musiker und Musikerinnen kaum mehr drum herum, ständig Bildchen und Videos aus ihrem Alltag zu zeigen. 1969 war das eine völlig neue Idee und ein Film wie "Let It Be", der eine Band bei der Entstehung eines Albums zeigt, unbekanntes Terrain.

Aus dieser Warte ist es nachvollziehbar, dass der Film die Beatles hauptsächlich dabei zeigt, wie sie neue Lieder proben, wie sie alte Rock ‚n‘ Roll-Stücke covern und die Albumversionen der "Let It Be"-Songs einspielen. Schließlich gab es damals kein Youtube, ja, noch nicht mal Musikfernsehen. Es war ein äußerst seltenes Vergnügen, den Beatles beim Spielen zusehen zu können.