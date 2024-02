Nach über 50 Jahren - Verschollener Beatles-Bass aufgetaucht

Nach 51 Jahren ist der legendäre Höfner-Bass, mit dem Beatle-Mitglied Paul McCartney weltberühmt wurde, wieder aufgetaucht. 1972 war das Instrument in London aus einem Kofferraum gestohlen worden. Seit Jahren hatte sich Nick Wass, ein ehemaliger Musikmanager der Firma Höfner aus Franken, der Suche nach dem Instrument verschrieben. Im Herbst 2023 sorgte die Suche nach dem Instrument weltweit für Schlagzeilen. Innerhalb weniger Wochen erhielten Wass und seine Mitstreiter mehrere Hundert Hinweise. Schon bald war eine heiße Spur dabei.

In England auf Echtheit überprüft

"Eine Dame aus Hastings in England hat sich gemeldet. Sie rief beim Team von Paul McCartney an und sagte, sie habe ein Instrument, das das Original sein könnte", erzählt Wass. Wenige Tage später wurde er nach England gerufen, um die Echtheit zu überprüfen. "Wir haben den Bass zwei Tage lang durchgecheckt. Und er ist ohne Zweifel das Original. Wenn man weiß, worauf man schauen muss, ist es relativ leicht zu sagen."

Der Zustand des Instrumentes sei erstaunlich gut. "Ich hatte echt Sorgen, dass wir da nur noch Brennholz im Koffer finden, aber das Instrument lässt sich auf jeden Fall gut restaurieren", erzählt Wass.

"Es ist die vielleicht legendärste Gitarre auf der Welt - und sie wurde 51 Jahre lang vermisst. Und plötzlich, wie bei einem Zauberer auf der Bühne, buff, da ist das Ding, so hat sich's angefühlt." Nick Wass

McCartney kaufte den Bass 1961 in Hamburg

Gekauft hatte McCartney den Bass der Marke Höfner 1961 in Hamburg, ganz am Anfang seiner Karriere. Alle frühen Hits wurden damit gespielt, er ist ein Stück Musikgeschichte. Doch am 10. Oktober 1972 wurde er in London gestohlen und galt seitdem als verschollen.

Erst jetzt wurde klar, was mit dem Instrument passiert ist. "Offensichtlich hat der Dieb relativ schnell gemerkt, was er da geklaut hatte", so Wass. Er wollte die heiße Ware offensichtlich schnell wieder loswerden und brachte sie zu einem befreundeten Pub-Besitzer. "Anfangs sollte der Mann das Instrument nur verstecken. Aber wenig später bat der Dieb den Mann, ihm das Instrument abzukaufen", so Wass.

Jahrzehnte auf einem Dachboden

In der Familie des Käufers ging das Instrument dann wohl durch mehrere Hände und lag zuletzt Jahrzehnte lang auf einem Dachboden in der Stadt Hastings - übrigens nur ein paar Meilen von Paul McCartneys Haus entfernt. Durch die intensive Berichterstattung über die Suche von Nick Wass und seinem Team wurde die Stieftochter des Wirtes aufmerksam und erinnerte sich an den Bass auf dem Dachboden.

"Ich glaube, Paul McCartney hat ihr eine Belohnung angeboten, und soweit ich weiß, ist man noch am Verhandeln. Hoffentlich wird man sich schnell einig", sagt Wass über den aktuellen Stand. Geht es nach ihm, soll das Instrument zurück zu Höfner nach Franken gebracht und dort restauriert werden.