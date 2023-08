"The Equalizer 3": Hollywood setzt weiter auf Rentner-Action

So geht Rentner-Action!

Doch ist diese Art des Haudrauf nur die eine Seite dieser Serie. "The Equalizer" steht auch ganz in der noch gar nicht so alten Tradition Hollywoods, Männer im Rentenalter als Kampfmaschinen in den Ring zu schicken. Gestandene und innerlich auch teils gebrochene Kämpfernaturen, die als Single durch das letzte Lebensdrittel driften, sich um Kontakt zu ihren erwachsenen Kindern bemühen müssen und eigentlich stets auf der Suche nach Relevanz sind. Und dann plötzlich wieder unverzichtbar werden, als die Not Anderer sie dazu beruft, ihre Fähigkeiten im Nahkampf, in der Recherche, im Töten auszuschöpfen.

Gerade Denzel Washingtons Figur McCall übt sich dabei im Verkünden von Lebensweisheiten, unterstreicht gern, was es bedeutet, ein aufrechter Mann zu sein. So wird versucht zu überdecken, dass diese alten Recken am Ende aber doch nur eiskalte Killer sind. Und somit wenig besser als die, die sie jagen. Doch will diese Art Kino gar nicht analysieren, sind die Plots doch eher holzschnittartig und einfach konstruiert, um den Rächer auf die Mission zu schicken.

Begonnen hat dieser Trend 2008 mit dem kleinen, aber überraschend erfolgreichen Thriller "Taken – 96 Stunden" mit dem Iren Liam Neeson in der Hauptrolle. Seine 20-jährige Tochter wird beim Paris-Besuch von Menschenhändlern entführt, Neeson, natürlich Ex-CIA, heftet sich kurzerhand im Alleingang an die Fersen der Übeltäter. Einen Tag später stapeln sich in Paris die Leichen. Unorthodox, rau, krachig – "Taken" ist heute ein Action-Klassiker, zog genau wie später "The Equalizer" Fortsetzungen nach sich. Diese Erfolge inspirierten u.a. auch 80er-Jahre-Actionstar Sylvester Stallone zu seiner "Expendables"-Filmreihe, wo er es mit alten Haudegen wie Dolph Lundgren als Söldner gewaltig krachen lässt. Teil 4 kommt im Herbst. So geht Rentner-Action!