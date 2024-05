Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne – "Klingt gut!"

Optische Täuschungen findet man hier einige. Aber auch Balance-Stationen, Wasserkreisläufe, Möglichkeiten seinen Geruchsinn zu testen, Untergründe zu fühlen, Korn zu mahlen, Geschichten zu hören und den Klang zu erleben – das Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne bietet für jeden etwas. Egal, ob er eine feine Nase oder Argusaugen hat, ob er ein akustischer Mensch ist oder geruchsempfindlich. Hier kann man seine Sinne testen, stärken oder auch neu entdecken und das Ganze als Klasse, Gruppe, Familie oder allein.

Eine Nürnberger Kultur-Institution

Am 1. Mai startet die Sommer-Einrichtung des Amts für Kultur und Freizeit der Stadt Nürnberg auf der Wöhrder Wiese in seine 30. Saison. "Das Erfahrungsfeld ist eine echte Nürnberger Institution", sagt Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) dazu und: "Wenn es das Erfahrungsfeld nicht schon gäbe, man müsste es erfinden!" Einen Tusch darauf, denn zum 30. Jubiläum heißt das Jahresthema "Klingt gut!".

Klang, Kommunikation und Achtsamkeit

Das Thema Klang steht im Mittelpunkt der Stationen und des Programms in diesem Sommer. Wie die Stadt Nürnberg mitteilt, geht es dabei um Töne, Musik, Tanz, Schwingung, Rhythmus und Harmonie, aber auch um Kommunikation und gegenseitige Achtsamkeit. Die Organisatoren versprechen viele neue Stationen auf dem Gelände auf der Wöhrder Wiese – etwa ein Kommunikationszelt mit betreuten Angeboten. Der Musikpädagoge Michael Bradke hat ein Wasserorchester entwickelt und im Klangzelt soll man Klänge nicht nur hören, sondern auch sehen und spüren können.

Klänge versus Stille: das Miteinander von Hörenden und Gehörlosen

Dabei werden Fragen beantwortet, wie: Was braucht es eigentlich alles zum Hören? Welche Rolle spielt dabei die Luft? Und gibt es einen Unterschied zwischen Tönen, Klängen und Geräuschen? Um dem Klang auf den Grund zu gehen, gibt es im sogenannten Kommunikationszelt zwei Programme: Beim Thema "Ansichtssache" sollen sich die kleinen und großen Besucherinnen und Besucher spielerisch mit Wahrnehmungswegen auseinandersetzen. Dabei wird auch ihre Selbstwahrnehmung in den Blick genommen und mögliche Kommunikationspannen werden erforscht.

Bei "Begegnungen im Stillen" steht dagegen die Gehörlosigkeit im Zentrum und es gibt die Möglichkeit, erste Erfahrungen und Kenntnisse zur Gebärdensprache zu machen und Tipps für ein gelungenes Miteinander von Hörenden und Nichthörenden mitzunehmen.

100 Stationen der Sinneserfahrung

"Rund 100 Erlebnisstationen zum Riechen, Tasten, Erfahren und Staunen vermitteln auf spielerische Weise die Naturgesetze und fördern das Bewusstsein für das Miteinander von Mensch und Umwelt", heißt es in der Mitteilung der Stadt. Dieses Staunen und Erfahren erleben seit 30 Jahren jeden Sommer viele Schulkinder, die mit ihren Lehrerinnen und Lehrern vieles aus der Theorie hier in der Praxis erleben möchten. Und für viele Nürnberger und Nürnbergerinnen, aber auch Touristen gehört das Erfahrungsfeld zum festen Ausflugsprogramm. Denn in jedem Jahr bauen die findigen Mitarbeiter wieder neue Stationen und möbeln alte wieder auf, etwa die Backstation, die sich jedes Jahr größter Beliebtheit erfreut oder die optischen Phänomene und das "Verrückte Haus".

Musikalisches Rahmenprogramm

Begleitet wird das Erfahrungsfeld auch in diesem Jahr von einem umfangreichen Rahmenprogramm: Zum Beispiel sind Immer sonntags, von Mai bis September ganz unterschiedliche Laien- und Profi-Chöre um 14 und 15 Uhr im Umfeld des Erfahrungsfelds zu hören. Von Mittwoch, den 3. Juli, bis Samstag, den 6. Juli werden Musik-Filme gezeigt. Das gesamte Programm und alle Infos zu Öffnungszeiten, Preisen und Angeboten finden sich auf auf dem Online-Angebot zum Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne der Stadt Nürnberg (externer Link).