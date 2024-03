"Eine Bibliothek der Welt": Liebeserklärung an Umberto Eco

Die Bibliothek gehört dem italienischen Staat

In einem weiteren Erzählstrang des Films zeigt Davide Ferrario Bibliotheken in aller Welt: historische, in Italien, aber auch in der Schweiz, in Sankt Gallen, ebenso moderne, in Stuttgart und in China. In ihnen – auch das eine schöne Idee – interpretieren Schauspielerinnen und Schauspieler Essays von Umberto Eco. Seine Texte werden zu lebendigen Erzählungen.

Einen Text mag Davide Ferrario ganz besonders. Darin erzählt Eco, "wie gern er als Schüler ins Theater gegangen ist. Er musste aber vor Mitternacht zurück sein, sonst wäre er nicht mehr ins Internat gekommen. So sagt er: Ich weiß nicht, wie die großen Stücke ausgegangen sind. Ich weiß nicht, wie Othello endet. Bringt er Desdemona um oder nicht. Das war so lustig. Und ebenso bedeutungsvoll".

Davide Ferrarios Film "Umberto Eco. Eine Bibliothek der Welt" ist eine Liebeserklärung – an einen originellen Denker und an das Denken selbst. Die Bibliothek des "Professore" gehört heute dem italienischen Staat. Aus dem ursprünglichen Wunsch von Ecos Familie, diese vor dem Umzug noch einmal zu dokumentieren, ist eine spielerische, immer wieder augenzwinkernde, zugleich philosophische Dokumentation entsprungen. Unter anderem das gibt uns Umberto Eco auf den Weg: intellektuelle Neugier zu haben, bedeutet, am Leben zu sein.