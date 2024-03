Neue ARD-Serie: Eine ziemlich schräge Familie in "Friedefeld"

Familienneurosen gepaart mit gesellschaftlichen Themen

Durch die gezeichneten Charaktere gelingt es der Serie einerseits eine Identifikationsfläche für die Zuschauenden, andererseits eine karikierende Überzeichnung und dadurch Distanz, die es mit dem satirischen Blick erlaubt, gesellschaftliche Vorurteile aufzudecken – seien sie rassistischer, sexistischer oder homophober Art: ""Friedefeld" widmet sich den tiefgründigen existenziellen Fragen unserer Zeit: Welche Sneaker ziehe ich an? Wo ist der WLAN-Schlüssel? Es geht aber auch um Banalitäten wie Moral, Klimawandel, den Weltuntergang… Wir hoffen einfach, das Publikum kann sich 25 Minuten lang in den Themen und Charakteren wiederfinden, während ihr Essen im Ofen verbrennt.", so die Hoffnung der Serien-Creators Alfonso Maestro und Tillmann Orion Bremer, von dem das Drehbuch stammt.

"Friedefeld" als Blaupause für jeden Ort in Deutschland

115 Menschen aus 16 Städten waren an der Animation der Serie beteiligt. Die kreierte Stadt "Friedefeld" steht symbolisch für einen fiktionalen Ort in Deutschland und entstand bei den Machern brave new work, Little Dream Entertainment, Ali Samadi und Frank Geiger in Koproduktion mit BR und SWR aus dem Bedürfnis heraus, auf die vielfältigen Probleme und Herausforderungen unserer Zeit auf humorvolle Weise aufmerksam zu machen. Die zehn Episoden sind dabei rasant erzählt, werfen einen augenzwinkernden Blick auf gesellschaftliche Themen und Diskussionen und nehmen in ihren ironisch-witzigen Dialogen kein Blatt vor den Mund. Wer nicht aufmerksam schaut oder beim ein oder anderen Thema nicht im Bilde ist, der stolpert sicher über manche Sequenzen, für alle anderen gibt es so viel zu entdecken, dass die jeweils ca. 25-Minuten-Folgen eine willkommene Abwechslung zum sonstigen Streaming-Berieselungs-Programm sind.