Ein Festival des Lichts - RE.LIGHT zum ersten Mal in Regensburg

Wenn es in Regensburg dunkel wird, erleuchtet die Stadt ab Donnerstag in einem ganz besonderen Licht. Dann sind 15 Lichtkunst-Arbeiten aus verschiedenen Genres zu sehen – beim Festival RE.LIGHT.

Sehenswürdigkeiten erstrahlen in neuem Licht

Auf der Steinernen Brücke sorgen dabei zum Beispiel zahlreiche leuchtende Säulen für besonderes Licht. Mal leuchten sie neonfarben, mal pulsieren sie im kühlen Licht. Entlang der langen Brücke geht dieses Werk fast ein wenig unter, vor allem im Vergleich mit der nahen Fassade des Haus der bayerischen Geschichte. Diese wirkt wie ein überdimensionierter Bildschirm, auf dem bunte Linien immer wieder neu entstehen und vergehen.

Internationale Künstler bis aus Südkorea

Neben illuminierten Fassaden sind Lichtinstallationen, Performances und Lichtshows in Kirchen zu sehen. Die Arbeiten stammen von einheimischen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern, etwa aus Dänemark, Südkorea oder Spanien.

Die Werke sind täglich mit Einbruch der Dunkelheit ab 18 Uhr zu sehen und können bis 22 Uhr besucht werden. Bei fast allen Werken muss auch kein Eintritt bezahlt werden. Lediglich für die beiden Lichtshows in der Minoritenkirche und in der Dreieinigkeitskirche muss vorab ein Kombiticket gekauft werden (Externer Link).

Mehr Schwung für die Altstadt

Mit dem RE.LIGHT-Festival, das erstmals veranstaltet wird, will die Stadt Regensburg Kunst in den öffentlichen Raum bringen. Außerdem soll die Altstadt im normalerweise eher wenig besuchten ersten Jahresquartal belebt werden. Die Besucher sind eingeladen, die Sehenswürdigkeiten der Stadt in neuem Licht zu entdecken, sagt die slowenische Kuratorin des Festivals, Nika Perne. Das Spiel zwischen moderner Technologie und der alten Architektur in der Stadt, sei in Regensburg etwas ganz Spezielles. Bis zum 24. März sind die 15 Lichtkunst-Arbeiten zu sehen.