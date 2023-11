Genesis II: Wieder Lichtkunst in Regensburger Kirche

Kurz nach Sonnenuntergang fährt Dave van Roon seinen Laptop hoch. In der Regensburger Minoritenkirche wird es langsam finster. Genau die richtige Zeit für van Roon, um mit der Arbeit zu beginnen. Der Niederländer und seine Kollegen sind nach Regensburg gekommen, um die alte graue Kirche komplett bunt erstrahlen zu lassen. 14 Projektoren werden bei der Lichtshow Genesis 2 in den kommenden Wochen bunte Welten an die Wände und Decke des Kirchenschiffs malen. Doch bis es so weit ist, ist viel Computer-Technik notwendig – und Dave van Roons Tüftelgeschick.

3D-Scan der Kirche

Schon vor Monaten ist das Kircheninnere gescannt worden. Jede Wand, jedes Fenster, ja sogar die an der Seitenwand hängende Orgel wurde digital vermessen und aus den Daten ein 3D-Modell der Kirche entworfen. Am Computer haben die Lichtkünstler der Gruppe Projektil dann die Show an den Raum angepasst und festgelegt, wann, was, wie von den großen Projektoren beleuchtet wird. Jetzt, Monate später geht es an die Feinarbeit – und da kommt Dave van Roon ins Spiel.

Einrichten der Show eine Aufgabe für "Nerds"

Er sorgt dafür, dass die Projektoren richtig ausgerichtet sind. Schon vorher sind am Computer dutzende markante Punkte im 3D-Modell der Kirche ausgewählt worden: die Ecken der Fenster zum Beispiel. Van Roon richtet die Strahlung der Projektoren genau auf diese Punkte aus. Drei Computerserver können dann im Hintergrund die einzelnen Strahlen der Projektoren so anpassen, dass sie zusammen ein großes Bild im Kirchenschiff erzeugen. Tüftelarbeit, die schon mal etwas dauern kann: Es sei nicht so, dass jeder Projektor sein eigenes Bild erzeugt, sondern immer alle im Zusammenspiel, sagt van Roon. "Meistens brauchen wir zwei Nächte, um alle Projektoren einzurichten. Oft geht das ganz schnell, manchmal müssen wir aber auch lange nach Lösungen suchen", sagt der Niederländer. "Das ist für uns Nerds immer ein Spiel, rauszufinden, warum etwas nicht funktioniert."