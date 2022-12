Die Suche nach dem Täter: Bayerische Krimibuch-Woche startet

Zum Internationalen Krimi-Tag startet die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur gemeinsam mit dem Sankt Michaelsbund eine Krimi-Woche und den ersten Bayerischen Krimi-Wettbewerb. Für Klassenlehrerin Sabine Huppmann war sofort klar: Da machen wir mit! Der selbstgeschriebene Krimi darf sich an einem Wimmelbild orientieren.

Aufruf, einen eigenen Krimi zu schreiben

Gut die Hälfte der Hände ist oben als Klassenlehrerin Sabine Huppmann fragt, was einen guten Krimi ausmacht. Die Schülerinnen und Schüler der 4a an der Volkacher Grundschule im Landkreis Kitzingen haben sofort Antworten parat: Ein richtiger Krimi müsse "spannend sein und abwechslungsreich", erklärt etwa Svea. Es dürfe auch nicht sofort klar sein, wer der Täter ist. "Ein kurzer Moment, wo alle überrascht sind" ist Paul wichtig. Und Penelope ergänzt, dass die Überschrift nicht zu viel verraten dürfe.

Krimi-Geschichte zum Wimmelbild: "Der Graffiti-Fall"

"Der Graffiti-Fall" lautet der geheimnisvolle Titel der Geschichte – und die Kinder beginnen schon das Rätsel zu lösen: Ein Graffiti an der Wand, polizeiliche Ermittler, Demonstranten und das alles in einem Bergdorf. "Es könnte das Mädchen gewesen sein, das am Bildrand zu sehen ist. Oder der mit der Sonnenbrille und dem Mantel", vermutet etwa Lene. Eine ähnliche Spur verfolgt Mila: "Entweder der Mann mit Pullover und Sonnenbrille. Oder da hinter dem Kirchenturm versteckt sich jemand."

Schreiben fördert Kreativität und Wortschatz

Bei den Krimis, die am Ende entstehen, gibt es kein richtig oder falsch. Was zählt ist Kreativität. Welche Geschichte die Kinder erzählen, haben sie selbst in der Hand. Klassenlehrerin Sabine Huppmann erinnert nochmal daran, was einen guten Krimi ausmacht: "Wichtig ist das Überraschungsmoment. Das ist ja die Besonderheit des Krimis: Die Wendungen und Überraschungen." Welchen Krimi die 4a am Ende erzählt, bleibt spannend. Einsendeschluss für die Krimi-Geschichten ist der 20. März.