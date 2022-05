Das sind die fünf wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

"Zeros and Ones" - Ein neuer Thriller von Abel Ferrara

Ethan Hawke hat die Hauptrolle in Abel Ferraras neuem Thriller "Zeros and Ones". Der Film im nächtlichen Rom - mitten im Corona-Lockdown. Ein amerikanischer Soldat soll einen Anschlag auf den Vatikan verhindern und will seinen Bruder befreien. Ethan Hawke in einer kraftvollen Rolle als US-Soldat und Doppelagent. Er entschädigt für die wirre Handlung, doch "Zeros and Ones" lebt sowieso am meisten von der besonderen Lockdown-Atmospähre und rauschhaften Bildern. Ein typischer Abel Ferrara eben.

Auf Blu-ray, DVD und als VoD.