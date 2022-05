Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"This Much I Know To Be True" - Nick Cave über die Schulter geschaut

Der Musikfilm "This Much I Know to be True" taucht ein in die Welt von Nick Cave und Warren Ellis: Drama, Pathos, Schmerz und Hoffnung. Regisseur Andrew Dominik begleitet die Aufnahmen zu den Alben "Ghosteen" und "Carnage". Für Fans ein Muss. Aber nicht nur für sie. Dem Sog der dunkelschönen Welt von Nick Cave kann sich nach diesem Film niemand entziehen.