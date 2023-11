Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Deniz Utlu gewinnt Bayerischen Buchpreis

Der Bayerische Buchpreis 2023 für den besten Roman des Jahres geht an "Vaters Meer" von Deniz Utlu. Am Dienstagabend sind außerdem Jan Philipp Reemtsma in der Kategorie Sachbuch und Caroline Wahl mit dem Bayern 2-Publikumspreis ausgezeichnet worden.