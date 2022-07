Artikel mit Video-Inhalten

Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

Geheime Tanz-Veranstaltungen in "1.001 Nights Apart", Familienchaos mit Christian Clavier in "Monsieur Claude und sein großes Fest" und Gruselstimmung mit Alex Garlands neuem Thriller "Men": Dies sind die wichtigsten Neustarts der Woche.