Das sind die 4 wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

"The Beatles - Get Back" - Peter Jackson hautnah an den Fab Four dran!

Die Dokumentarreihe "The Beatles - Get Back" schildert den Januar 1969, als die Beatles in den Twickenham Studios mit Proben beginnen. Für das, was zunächst ein Fernsehspecial über die Aufnahme ihres nächsten Albums werden soll. Neue Songs entstehen, mit denen die Beatles Musikgeschichte schreiben. Ein absolut sehenswertes Zeitdokument über Künstler bei ihrer Arbeit.

Auf Blu-ray, DVD und als VoD.