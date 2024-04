Blutbad und Bibel: Wie Trumps Rhetorik immer weiter eskaliert

Vom Blutbad-Rhetoriker zum Bibelverkäufer

Trump adressiere damit einerseits die evangelikale Stammwählerschaft der Republikaner, meint Annika Brockschmidt. Die Verbindung aus religiösem Überbau und rassistischer Rhetorik sei jedoch auch für andere konservative Wählermilieus anschlussfähig. "Kern dieses Projekts oder dieser Ideologie ist die Kombination aus einer rassifizierten Ordnung, also der Vorstellung, dass weiße, konservative Christen in der Gesellschaft das Sagen haben sollten", so Brockschmidt. "Und wir haben gesehen in den letzten Jahren, dass [das Christentum; A.d.R.] mehr und mehr zu so einer Art kulturellem Marker wird. Also dass auch Leute, die sich selbst unter Umständen gar nicht als christlich bezeichnen würden, sagen, ja, ich finde mich darin wieder."

Mitunter nimmt Trumps neuentdeckte Religiosität auch komische Züge an. Pünktlich zu Ostern bringt er eine eigene Bibel auf den Markt. Das Motto: "Make America Pray Again". Alle Menschen in den USA bräuchten eine Bibel zu Hause, erklärt er in einem kurzen Clip. Er selbst habe sogar viele, das sei nämlich sein "Lieblingsbuch". Trump hält dabei eine Lederbibel in die Kamera, hellbraun und bedruckt mit dem Relief der amerikanischen Flagge. 60 Euro kostet ein Exemplar. Seine Gegner machen sich darüber lustig. Er brauche wohl Geld für die Kautionszahlungen in seinen diversen Prozessen.

Politologe Lammert: "Angst erregende Ankündigungen"

Christian Lammer warnt jedoch davor, Trump zu unterschätzen, indem man ihn als lächerliche Figur abstempelt. Zu Beginn seiner letzten Präsidentschaft sei dieser völlig unvorbereitet ins Amt gestartet. Dieses Mal sehe das anders aus. Bereits seit letztem Sommer arbeitet die Heritage Foundation, eine rechtskonservative Denkfabrik, an "Project 2025" – einem Regierungsprogramm für Trumps zweite Amtszeit. Inklusive Namen von Personen, die in der neuen Regierung diverse Ämter bekleiden sollen. Das Ziel sei, so Lammert, "dass man vom ersten Tag an durchregieren kann". Dabei gehe es auch darum, "zentrale Mechanismen für die Kontrolle der Macht in der Exekutive [] auszuhebeln". Trump hat mehrfach betont, er werde am ersten Tag seiner neuen Amtszeit als "Diktator" regieren. "Angst erregende Ankündigungen" seien das, meint Lammert. Es bleibe abzuwarten, ob er "mit so einem Wahlkampf" erfolgreich sein könne.

Unwahrscheinlich ist das nicht. In jüngsten Umfragen, geben 48 Prozent der Republikaner an, hinter Donald Trump zu stehen. Zum Vergleich: Bei Joe Biden und den Demokraten sind es 23.