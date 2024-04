Bewahrer des Bewährten: Museen genießen hohes Vertrauen

"Das ist natürlich schön, wenn man dazu beitragen kann, dass Leute zu einer Institution Vertrauen haben", sagt Amely Deiss, Direktorin des Kunstpalais Erlangen. Es zeuge schließlich von der großen Bedeutung der Museen.

Gleich nach Familie und Freunden

Rund 7.000 Museen gibt es bundesweit. Die Studie des Instituts für Museumsforschung unter dem Titel "Das verborgene Kapital: Vertrauen in Museen in Deutschland" liefert erstmals empirische Daten zu diesem Thema. Auf einer Skala von eins bis zehn wurden Museen mit durchschnittlich 7,4 Punkten bewertet. Besser schnitten – mit 8,3 Punkten – nur Familie und Freunde ab. Die Religion dagegen landete abgeschlagen bei nur 4 Punkten.

Woher dieses Vertrauen in die Museen rührt? "Was wir verkörpern, ist dem Brockhaus sehr ähnlich", erklärt Daniel Hess, Generaldirektor am Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. "Da weiß man: Das hat sich lange bewährt." Das, was Menschen den Museen offenbar entgegenbrächten, sei, dass diese auf der Basis von Wissen, Evidenz und Forschungsergebnissen argumentierten – "und nicht aus parteipolitischen Gründen", sagt der Museumsdirektor.

Die Bewahrer des Bewährten und der Werte

Das Vertrauen in die Museen ist übrigens umso höher, je öfter die Befragten eines besuchen. Aber: Selbst diejenigen, die angaben, schon lange kein Museum mehr von innen gesehen zu haben, zweifeln nicht an der Institution. Ein bemerkenswertes Ergebnis, dass sich Amely Deiss vom Kunstpalais Erlangen nur so erklären kann, dass die Menschen die Museen als "Bewahrer" sähen, die alte Werte überliefern.

Gut möglich daher, dass das Vertrauen auf einem eher einseitigen, nicht mehr ganz zeitgemäßen Bild beruht, das offenbar noch immer in den Köpfen vieler verankert ist: Nämlich von Museen als buchstäblich musealen Orten, die gesicherte Erkenntnisse präsentieren anhand von Exponaten, die vielleicht schon etwas Staub angesetzt haben.