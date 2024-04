Schweigen brechen: "Artists against Antisemitism" in Augsburg

Seit dem Massaker der Terrororganisation Hamas in Israel und dem in der Folge begonnenen Krieg in Gaza erlebt Deutschland eine beispiellose Welle von Antisemitismus und Rassismus. Viele Künstlerinnen und Künstler haben darauf bisher sehr verhalten reagiert. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine war das anders, die Kulturszene nahm Stellung und Anteil.

"Artists Against Antisemitism"

Künstlerinnen und Künstlern aus Augsburg waren dieses "laute Schweigen" (so Pianist Igor Levit ) in der Kulturszene nach dem 7. Oktober leid. Sie unterzeichneten die Kampagne "Artists Against Antisemitism", die schon länger gegen Antisemitismus in der Kunstszene kämpft und veranstalten nun selbst Abende gegen den Hass auf Juden, mit Diskussionen, Lesungen und Musik. Mit von der Partie sind am 24. April unter anderem die Autorin Carmen Achter, Sabeth Braun, die leitende Dramaturgin des Augsburger Staatstheaters, André Bücker, der Intendant des Augsburger Staatstheaters, die Schriftsteller Franz Dobler und Gerald Fiebig und Gäste aus Berlin, die zum Institut für Neue Soziale Plastik gehören.

"Nicht so bekannt" sei "Artist Against Antisemitism" (kurz: AAA), sagt Franz Dobler, einer der Teilnehmer des Augsburger Abends gegen den Hass, im BR-Interview. "Artist Against Antisemitism" wurde von Künstlerinnen und Künstlern - darunter die Band Ecotronic - bereits 2021 gegründet: als Reaktion auf die "Initiative GG53 Weltoffenheit gegen den BDS-Bundestagsbeschluss". Doch anders als letztere, der sich große Kulturinstitutionen in ganz Deutschland angeschlossen hatten, fand die Initiative AAA wenig Unterstützung bei großen Kultureinrichtungen. "Da ist das Staatstheater Augsburg eine Ausnahme, sowohl namentlich mit Intendant André Bücker als auch insgesamt als Staatstheater Augsburg", sagt Dobler.