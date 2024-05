Amberger Welttheater startet an neuem Spielort

In Amberg lebt ab Donnerstag die Stadtgeschichte wieder auf. Der Festspielverein und die Stadt Amberg bringen in den kommenden Tagen und Wochen wieder das Amberger Welttheater auf die Bühne.

Erstmals ist es an einem neuen Spielort, auf dem Landesgartenschaugelände, zu sehen. Das Amberger Welttheater wird nur alle fünf Jahre inszeniert. Bei dem historischen Stadtschauspiel können die Besucher wieder in die Zeit des 30-jährigen Krieges eintauchen und in das Leben von Kurfürst Friedrich V., dem so genannten "Winterkönig".

Dialekt, Moderne und Barock

Die Hauptfiguren des Schauspieles und Musicals werden von professionellen Schauspielern dargestellt. An den Volksszenen, die in Mundart gespielt werden, sind Laien-Schauspieler aus der Region beteiligt. Das Stück stammt aus der Feder von Johannes Reitmeier, die Musik hat Roger Boggasch geschaffen. Sie verstärkt mit Klängen aus der Zeit des Frühbarock und der Renaissance, aber auch mit modernen Stilelementen und Zeitgenössischem die Handlung. Regie führt Astrid Vosberg.

Warum "der Winterkönig"?

Das Amberger Welttheater zeichnet die wichtigsten Lebensstationen von Friedrich V. nach. Der Pfalzgraf und Kurfürst von der Pfalz verbrachte seine ersten Lebensjahre in Amberg. Die Oberpfalz gehörte im 16. Jahrhundert zur Kurpfalz. Friedrich war zudem König von Böhmen, allerdings nur ein Jahr lang. Deshalb bekam er den Beinamen "Winterkönig" verliehen.