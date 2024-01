Adele kommt für vier Konzerte nach München – in eigene Arena

Pop-Superstar Adele kommt im Sommer nach Deutschland. Die britische Sängerin werde Anfang August vier "exklusive Sommershows" in München geben, gab Konzertveranstalter Live Nation am Mittwoch in Frankfurt am Main bekannt. Die Zusage der Sängerin sei am Dienstagabend erfolgt. Es sind Adeles erste Auftritte auf dem europäischen Festland seit 2016.

Konzerte bereits im August

Die Shows sollen demnach als Open-Air-Events in einem eigens für diesen Zweck temporären "Popup-Stadion" auf dem Messegelände in München stattfinden. Ganz so "exklusiv" wie die Ankündigung vorgibt, ist das alles allerdings nicht: Bereits in den vergangenen Jahren war das Messegelände Austragungsort für Groß-Konzerte von Künstlern wie Robbie Williams oder Helene Fischer.

Die Arena soll laut Veranstalter pro Abend rund 80.000 Besucherinnen und Besucher fassen können und etwa 300 Meter Durchmesser haben. Gestaltet wird sie laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung (externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt) vom Münchner Florian Wieder, der auch schon die Bühnen für die Konzerte von Helene Fischer, Andreas Gabalier und Robbie Williams entworfen hat. Konzerttermine sind der 2., 3., 9. und 10. August.

"Ein bisschen willkürlich"

In einem Post auf Instagram gab die 35-jährige Sängerin zu, von dem Angebot zunächst überrascht gewesen zu sein: "Ein einmaliges Pop-Up-Stadion, das ganz entsprechend der Show entworfen wird, die ich dort aufführen will? Oh! Ziemlich genau in der Mitte Europas? In München? Das klingt ein bisschen willkürlich, aber trotzdem grandios!" Sie könne sich mittlerweile aber "keine wundervollere Art vorstellen" ihren Sommer zu verbringen.