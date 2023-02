Zwei Israelis bei Anschlag im Westjordanland getötet

Zwei israelische Zivilisten sind nach Angaben der israelischen Regierung am Sonntag bei einem "terroristischen palästinensischen Angriff" getötet worden. Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Huwara, im Norden des Westjordanlandes. Bei den beiden Opfern soll es sich um zwei Israelis handeln – Bewohner einer nahegelegenen Siedlung.

Angreifer rammt Auto und schießt

Den ersten Berichten zufolge, habe ein Angreifer das Auto der beiden Männer gerammt, das Feuer eröffnet und sei danach geflohen. Die beiden Opfer wurden ins Krankenhaus gebracht, erlagen aber dort ihren schweren Verletzungen. Augenzeugen zufolge soll der Schütze ein T-Shirt mit dem Zeichen einer lokalen Terrorzelle getragen haben.

Gewaltspirale in Nahost hält an

In der Gegend hatte es in der Vergangenheit schon des Öfteren Angriffe mit Schusswaffen gegeben. Viele Siedler auf dem Weg in Siedlungen im Norden des Westjordanlandes fahren durch Huwara. Die Stadt liegt in der Nähe von Nablus, wo am vergangenen Mittwoch bei einem israelischen Militäreinsatz zwölf Palästinenser getötet und mehr als 100 verletzt worden waren. Es war der blutigste israelische Armeeeinsatz im Westjordanland seit 2005. Der Einsatz galt drei mutmaßlichen Terroristen, die sich in einem Gebäude in der Innenstadt verschanzt hatten. Dabei waren die israelischen Einsatzkräfte auf massive Gegenwehr gestoßen.

Westjordanland von Israel völkerrechtswidrig besetzt

Insgesamt sind bei israelischen Militäreinsätzen und in Folge von Anschlägen seit Jahresbeginn schon über 60 Palästinenser getötet worden. 13 Menschen starben im gleichen Zeitraum in Folge palästinensischer Terroranschläge. Nablus und der Ort des heutigen Anschlags liegen im Westjordanland, das Israel völkerrechtswidrig besetzt hält. Israel hingegen spricht von "umstrittenen Gebieten".

Vertreter Israels und der Palästinenser beraten in Jordanien

Angesichts der Gewalteskalation kamen Vertreter Israels und der Palästinenser am Sonntag in Jordanien zu Gesprächen zusammen. Das erste Treffen dieser Art seit Jahren fand in der Hafenstadt Akaba am Roten Meer statt, wie das jordanische Staatsfernsehen meldete. Neben Vertretern Israels und der Palästinenser nahmen auch regionale und internationale Delegationen an dem Treffen teil, um über die Lage in den Palästinensergebieten zu beraten.

Nach Angaben aus informierten Kreisen sollten der Leiter des palästinensischen Geheimdienstes, Madsched Faradsch, der Leiter des israelischen Inlandsgeheimdienstes, Schin Beth, Ronen Bar, der Nahost-Berater von US-Präsident Joe Biden, Brett McGurk, sowie Vertreter Jordaniens und Ägyptens an dem Treffen teilnehmen. Ein jordanischer Regierungsvertreter hatte gesagt, Ziel des Treffens sei es, "Vertrauen" zwischen beiden Seiten aufzubauen und die Lage zu beruhigen.