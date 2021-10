Zapfenstreich mit Fackeln vor dem Reichstag erhitzt die Gemüter

Omid Nouripour: "Richtig, würdevoll und bewegend"

Der Grünen-Außenexperte Omid Nouripour bezeichnete den Zapfenstreich dagegen als "richtig, würdevoll und bewegend". Weiter schrieb er allerdings auch: "Wir sollten aber nicht vergessen: Für die Deutschen gab es ein Ende mit Schrecken. Für die Menschen in Afghanistan gibt es Schrecken ohne Ende."

Der Grünen-Verteidigungspolitiker Tobias Lindner schrieb, es sei gut und richtig gewesen, den Afghanistan-Einsatz mit einem Großen Zapfenstreich vor dem Reichstagsgebäude zu würdigen. "Als Bundestag stehen wir in einer bleibenden Verantwortung, für das was die letzten 20 Jahre war und für das, was daraus an Lehren für die Zukunft wird. Dafür gibt es keinen passenderen Ort als dieses Parlament. Und wer Aufklärung über das Zeremoniell an sich braucht, kann sich gerne melden."