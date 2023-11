Weitere israelische Geiseln sollen aus Hamas-Gewalt freikommen

Auch für den zweiten Tag der Feuerpause im Gazastreifen ist wieder ein Austausch von israelischen Geiseln und palästinensischen Gefängnisinsassen geplant. Die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas will offenbar 14 in den Gazastreifen verschleppte Geiseln freilassen. Israel entlässt im Austausch noch am selben Tag 42 Palästinenser aus dem Gefängnis, so die israelischen Strafvollzugsbehörden.

Am Samstag soll Hamas 14 israelische Geiseln freilassen

Vor der Übergabe der Palästinenser müssen allerdings die 14 von der Hamas gekidnappten israelischen Geiseln freigelassen werden - das ist laut den israelischen Medienberichten die Abmachung. Unklar ist, ob zusätzlich - wie am Freitag - weitere ausländische Geiseln aus dem Gazastreifen freikommen. Nach Angaben des thailändischen Außenministeriums sind derzeit noch 20 thailändische Staatsangehörige in der Hand der Hamas.

Nach zähen Verhandlungen hatten Israel und die Hamas am Mittwoch vereinbart, in den vier Tagen der Feuerpause insgesamt 50 israelische Geiseln der Hamas sowie 150 palästinensische Gefangene freizulassen - für jede israelische Geisel drei Palästinenser, die wegen diverser Straftaten in israelischen Gefängnissen einsitzen.

42 palästinensische Gefängnisinsassen vor der Freilassung

Die Namen der freizulassenden palästinensischen Inhaftierten stehen auf einer Liste, die die Hamas über Ägypten an den Mossad, den israelischen Geheimdienst, geschickt hat - so heißt es aus Insiderkreisen der ägyptischen Sicherheitskräfte.

Nach israelischen Medienberichten, die sich auf die Gefängnisbehörde des Landes berufen, sollen Mitarbeiter des Internationalen Roten Kreuzes die 42 palästinensischen Gefangenen am Samstag zunächst in das Ofer-Gefängnis im Westjordanland verlegen. Dort sollen die Frauen und Jugendlichen medizinisch untersucht werden. Danach sollen sie an die Orte zurückkehren, in denen sie zuvor gelebt haben, etwa im Westjordanland oder in Ost-Jerusalem. Israel legt ihnen unter anderem den Wurf von Brandbomben, Brandstiftung oder Messerattacken zur Last.

Am Freitag bereits 24 Geiseln und 39 Inhaftierte ausgetauscht

Am Freitag war bereits der erste Teil der Geiselfreilassung gelungen. So konnten 13 israelische Geiseln zurück zu ihren Angehörigen. Unter den israelischen Geiseln waren auch vier Personen, die zusätzlich einen deutschen Pass haben. Außerdem ließ die Hamas zehn Thailänder und einen Philippiner frei. Als Teil der Abmachung ließ Israel dafür 39 palästinensische Gefängnisinsassen frei.

Den freigelassenen Israelis geht es dem Vernehmen nach auf den ersten Blick gut. Acht von ihnen wurden etwa im Schneider Children's Medical Center bei Tel Aviv erstversorgt. Ihren körperlichen Zustand bezeichnete ein Arzt gegenüber der Zeitung Haaretz als gut. Inwieweit die Menschen von ihren lebensbedrohlichen Erlebnissen und den ausgestandenen Todesängsten psychisch traumatisiert sind, ist noch unklar.

Mit Informationen der AFP, Reuters und dpa