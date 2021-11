Wegen Corona: AfD sagt Bundesparteitag ab

Die AfD verschiebt wegen der zugespitzten Corona-Lage ihren für den 11. und 12. Dezember in Wiesbaden geplanten Bundesparteitag. Das beschloss der Bundesvorstand am Freitag einstimmig in einer Telefonkonferenz, wie die Parteivorsitzenden Jörg Meuthen und Tino Chrupalla mitteilten. "Aus Fürsorgepflicht und Verantwortung den Mitgliedern, Delegierten vor allem aber auch den Mitarbeitern der AfD sowie allen Dienstleistern gegenüber" sei ein Präsenzparteitag nicht durchführbar, hieß es. Der Parteitag solle im kommenden Jahr nachgeholt werden.

Vorsitzende bleiben vorerst im Amt

Auf dem Parteitag wollte die AfD ihre Führung neu wählen. Jörg Meuthen hat angekündigt, nicht erneut für den Vorsitz zu kandidieren. Tino Chrupalla strebt dagegen eine erneute Kandidatur an. Beide dürften nun kommissarisch im Amt bleiben.

Noch vor wenigen Tagen hatte der Bundesvorstand noch an dem Parteitag festgehalten, aber einschränkend auf die dann geltenden 2G-Regeln in Hotels in Hessen und im benachbarten Rheinland-Pfalz verwiesen. Die AfD hatte bereits zweimal in Corona-Zeiten einen Präsenzparteitag abgehalten: im November 2020 im nordrhein-westfälischen Kalkar und im vergangenen April in Dresden.

Viele AfD-Mitglieder lassen sich nicht impfen

Ein signifikanter Teil der Mitglieder der AfD will sich – aus unterschiedlichen Gründen – nicht gegen Covid-19 impfen lassen. Teilweise lehnen es AfD-Politiker auch ab, sich testen zu lassen – so auch zahlreiche Bundestagsabgeordnete.