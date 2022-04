Vor UN-Treffen: Lawrow sieht Gefahr eines Weltkriegs

Die US-Regierung hält derweil einen ukrainischen Sieg für möglich. "Sie können gewinnen, wenn sie die richtige Ausrüstung und die richtige Unterstützung haben", sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Montag nach einem Besuch in Kiew.

UN-Vertreter in Moskau, Ukraine-Treffen in Ramstein

An diesem Dienstag stehen zwei wichtige Treffen an, die den weiteren Verlauf des russischen Angriffskriegs in der Ukraine beeinflussen könnten. Gut zwei Monate nach Beginn des Kriegs reist UN-Generalsekretär António Guterres nach Moskau und spricht dort am Mittag mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin sowie mit Außenminister Lawrow. Bei dem Treffen im Kreml dürfte es neben einer größeren diplomatischen Rolle der Vereinten Nationen vor allem um sichere Fluchtrouten für Zivilisten zum Beispiel aus der belagerten Stadt Mariupol gehen.

Ebenfalls an diesem Dienstag beraten die Vertreter zahlreicher Länder auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat rund 40 Staaten eingeladen, zu den Teilnehmern zählen Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Ein Ziel der Beratungen sei die dauerhafte Sicherheit und Souveränität der Ukraine, hieß es vorab. Nicht nur aktuelle Waffenlieferungen stehen demnach auf der Agenda: US-Angaben zufolge soll es um den generellen Verteidigungsbedarf der Ukraine gehen - über den aktuellen russischen Angriffskrieg hinaus.

Austin: Russland weit genug schwächen

In Deutschland wird über die Lieferung von Panzern und anderer schwerer Waffen seit Wochen hitzig diskutiert. US-Verteidigungsminister Austin äußerte vor dem Treffen in Ramstein die Erwartung, dass "viele Länder" der Ukraine "zusätzliche Munition und Haubitzen" zusagen werden. Die USA selbst versprachen am Montag weitere Waffen im Wert von hunderten Millionen Dollar für die Ukraine sowie für verbündete Länder in der Region.

Ziel des Westens ist Austin zufolge, "dass Russland so weit geschwächt wird, dass es zu etwas wie dem Einmarsch in die Ukraine nicht mehr in der Lage ist." Die USA wollten, dass die Ukraine ein demokratisches, souveränes Land bleibe.

(mit Informationen von dpa, AFP, AP und Reuters)