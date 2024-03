Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Versorgungsengpässe: Regierung will Hausärzte besserstellen

Versorgungsengpässe: Regierung will Hausärzte besserstellen

Die hausärztliche Versorgung ist vielerorts angespannt. In ländlichen Regionen finden Patienten oft kaum einen Allgemeinmediziner in ihrer Nähe. Die Bundesregierung will Hausarztpraxen nun finanziell besserstellen und auch andere Angebote ausbauen.